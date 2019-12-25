В Петербурге зарплаты учителей оказались в десятке самых высоких по РФ

Наименьшие оклады были установлены в Крыму (34,1 тыс. рублей), Дагестане (32,9 тыс.), Чечне (32,4 тыс.), Северной Осетии (32 тыс.), Карачаево-Черкесии (30,7 тыс.) и Ингушетии (26,3 тыс.).

В первом квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата учителей в шести российских регионах не превысила 35 тыс. рублей, согласно данным, предоставленным ТАСС на основе информации от Министерства просвещения РФ.

Наименьшие оклады были установлены в Крыму (34,1 тыс. рублей), Дагестане (32,9 тыс.), Чечне (32,4 тыс.), Северной Осетии (32 тыс.), Карачаево-Черкесии (30,7 тыс.) и Ингушетии (26,3 тыс.).

В противоположность этому, самые высокие зарплаты наблюдаются в Чукотском автономном округе (149,1 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (137,7 тыс.), Магаданской области (136,8 тыс.), Москве (133,2 тыс.) и Сахалинской области (127,2 тыс.).

Кроме того, в шести регионах зарплата учителей превышает 85 тыс. рублей: Ненецкий автономный округ (96,8 тыс.), Камчатский край (92 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (91,1 тыс.), Республика Саха (86,1 тыс.), Санкт-Петербург (85,7 тыс.) и Мурманская область (85,3 тыс.).

В течение года заработки педагогов снизились лишь в двух регионах: в Орловской области на 3% до 41,5 тыс. рублей и в Дагестане на 2% до 32,9 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)