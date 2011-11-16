Предприятиям Петербурга выделят 887,5 млн рублей на расширение производств

Программа финансирования "Промышленная ипотека" позволяет предприятиям получить льготный заем на покупку зданий и помещений промышленного назначения на территории Петербурга.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение 887,5 млн рублей заемных средств для петербургских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, эти средства будут использованы для создания новых производственных площадок, закупки оборудования и запуска новых производственных процессов. Программа финансирования "Промышленная ипотека" позволяет предприятиям получить льготный заем на покупку зданий и помещений промышленного назначения на территории Петербурга. Лимит финансирования составляет от 30 до 700 млн рублей, а процентная ставка – 3-5% годовых. Программа доступна для промышленных предприятий, чья выручка за последний завершенный финансовый год составила не менее 150 млн рублей.

Уже был предоставлен заем в размере 700 млн рублей по программе "Промышленная ипотека" предприятию "Радар ММС", которое занимается разработкой и производством средств гидрометеорологического обеспечения. Также по программе "Займы для приобретения оборудования" заем в размере 175,5 млн рублей получила компания "Модерам", занимающаяся производством специальной обуви. Компания "Эскаро Кемикал АС", производящая лакокрасочные материалы, получит заем в размере 12 млн рублей по той же программе.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял второе место в РФ по реализации ГЧП-проектов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)