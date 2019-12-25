Петербург занял второе место в РФ по реализации ГЧП-проектов

Город выделяется своей эффективной работой в данной сфере, успешно осуществляя крупные инфраструктурные инициативы.

Петербург занимает вторую позицию в РФ по реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Город выделяется своей эффективной работой в данной сфере, успешно осуществляя крупные инфраструктурные инициативы. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев на Шестом форуме мэров в странах Северо-Восточной Азии, сообщает издание "Деловой Петербург".

В рамках форума Енокаев встретился с мэром Улан-Батора: в ходе беседы были обсуждены возможности совместной работы по развитию транспортной инфраструктуры между двумя городами.

Председатель комтранса выделил несколько значимых проектов в Петербурге, реализуемых через ГЧП, среди которых модернизация аэропорта Пулково, строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД), проектирование Южной линии метрополитена (ШМСД), обновление трамвайной сети в Красногвардейском районе, создание трамвайной линии "Славянка", а также возведение высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Москва и Петербург продолжают оставаться ведущими регионами России в области ГЧП, привлекая до 1,5 трлн рублей по различным схемам.

Ранее мы сообщили о том, что перевозчиков для услуг социального такси в 2025 году определят в Петербурге.

Фото: Piter.TV