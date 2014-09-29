Делегация из Петербурга прибыла в Монголию с рабочим визитом

Валентин Енокаев также провел рабочую встречу с Временным поверенным по делам Посольства РФ в Монголии Андреем Ивахиным.

Делегация правительства Петербурга посетила Монголию с официальным визитом. Возглавлял делегацию председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, пишет spb.aif.ru.

Как сообщается, в программу визита вошли участие в шестом форуме мэров городов Северо-Восточной Азии и другие деловые мероприятия. 2 августа участники делегации возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и посетили дом-музей Маршала и Музей Чингисхана.

Валентин Енокаев также провел рабочую встречу с Временным поверенным по делам Посольства РФ в Монголии Андреем Ивахиным.

Ранее мы сообщили о том, что КНР и Куба подтвердили участие в Международном форуме объединенных культур в Петербурге.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга