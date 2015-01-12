КНР и Куба подтвердили участие в Международном форуме объединенных культур в Петербурге

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что организаторы получили подтверждения об официальном участии министров и заместителей министров из различных стран.

Представители Китая, Кубы и Шри-Ланки подтвердили свое участие в Международном форуме объединенных культур, который пройдет в Петербурге с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что организаторы получили подтверждения об официальном участии министров и заместителей министров из различных стран. Среди них — Китай, Куба, Шри-Ланка, Армения, Белоруссия, Киргизия и Приднестровье. Также ожидается активное участие стран Африки, включая Судан, Джибути, Гвинею, Мали, Зимбабве.

В 2023 году в форуме приняли участие 50 официальных зарубежных делегаций, 29 из которых были представлены на уровне министров. Всего были представлены 73 страны.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 августа Болгария приостановит прием документов на визы в Петербурге.

Фото: unitedcultures.ru