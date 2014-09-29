Перевозчиков для услуг социального такси в 2025 году определят в Петербурге

На данный момент в городе услуги социального такси предоставляют 26 организаций, в распоряжении которых находятся 1731 стандартный автомобиль и 41 специализированный автомобиль с аппарелями и подъемниками.

В Петербурге начался прием заявок на участие в квалификационном отборе для предоставления услуг социального такси в 2025 году. Комитет по транспорту приглашает транспортные компании подать свои документы с 1 августа по 13 сентября, чтобы получить право на оказание этой важной социальной услуги.

На данный момент в городе услуги социального такси предоставляют 26 организаций, в распоряжении которых находятся 1731 стандартный автомобиль и 41 специализированный автомобиль с аппарелями и подъемниками. За первые шесть месяцев 2024 года социальное такси использовалось 422 331 раз, что значительно больше по сравнению с тем же периодом 2023 года (410 807 раз).

Социальное такси играет важную роль в поддержке людей с ограниченными возможностями. Пользователи оплачивают только часть стоимости поездок, остальная часть (от 50 до 90 % в зависимости от категории и группы инвалидности) покрывается из городского бюджета. Услуга позволяет совершать поездки от социально значимых объектов к месту жительства и обратно, а также между социально значимыми объектами, делая жизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной и доступной.

Ранее мы сообщили о том, что количество легальных такси в Петербурге увеличилось на 18% с начала года.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха