Количество легальных такси в Петербурге увеличилось на 18% с начала года

В первом полугодии 2024 года разрешения на пассажирские перевозки получили 250 новых перевозчиков, среди которых 33 индивидуальных предпринимателя и 203 "самозанятых".

В реестре легковых такси Петербурга зарегистрировано более 53,5 тыс. автомобилей. На сегодня в списке числится 53 618 машин, что на 83% больше по сравнению с первыми шести месяцами 2023 года, из которых 11 063 были добавлены в первой половине 2024 года, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Общее количество легальных такси в Северной столице возросло на 18% с начала 2024 года. В первом полугодии 2024 года разрешения на пассажирские перевозки получили 250 новых перевозчиков, среди которых 33 индивидуальных предпринимателя и 203 "самозанятых".

В реестре присутсвуют 1 832 перевозчика и 8 служб такси. Средний возраст автомобилей в реестре продолжает снижаться – с 4,1 года до 3,7 года.

За отчетный период в Комитет по транспорту поступило 18 219 обращений в связи с новыми государственными услугами, все из которых были обработаны. Для сравнения, в аналогичный период 2023 года количество обращений по одной государственной услуге составило 14 664.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены ввести ограничения для курьеров на СИМ.

Фото: Piter.TV