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В Петербурге намерены ввести ограничения для курьеров на СИМ
Вчера, 23:45
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В Петербурге намерены ввести ограничения для курьеров на СИМ

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Городской комитет по транспорту планирует заключить с компаниями доставки соответствующие соглашения.

В Петербурге могут ограничить движение курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Городской комитет по транспорту планирует заключить с компаниями доставки соответствующие соглашения, пишет "Нева.Тудей" 31 июля.

В настоящее время рассматривается вопрос о заключении соглашения с компаниями, осуществляющими курьерскую доставку, по аналогии с кикшеринговыми компаниями. 

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга с 1 августа запретят парковать самокаты и другие СИМ. Речь идет о Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. 

Фото: unsplash (Rowan Freeman)

Теги: доставка еды, курьеры, средства индивидуальной мобильности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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