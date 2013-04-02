В Петербурге намерены ввести ограничения для курьеров на СИМ

Городской комитет по транспорту планирует заключить с компаниями доставки соответствующие соглашения.

В Петербурге могут ограничить движение курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Городской комитет по транспорту планирует заключить с компаниями доставки соответствующие соглашения, пишет "Нева.Тудей" 31 июля.

В настоящее время рассматривается вопрос о заключении соглашения с компаниями, осуществляющими курьерскую доставку, по аналогии с кикшеринговыми компаниями.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга с 1 августа запретят парковать самокаты и другие СИМ. Речь идет о Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)