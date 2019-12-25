Эксперты рассказали, как изменился рынок доставки продуктов в Петербурге за второй квартал

Доля онлайна в общем обороте продовольствия выросла с 5,2% до 5,9%.

Объем российского рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) по итогам апреля–июня составил 470 млрд рублей. Как сообщили аналитики INFOLine, это на 2,5% меньше показателей первого квартала текущего года. При этом в годовом выражении динамика остается высокой – плюс 23,9%. Доля онлайна в общем обороте продовольствия выросла с 5,2% до 5,9%. Основатель INFOLine Иван Федяков объяснил весеннее снижение сезонным фактором. Традиционно первый квартал активнее второго из-за периода летних отпусков.

По данным INFOLine, крупнейшим игроком по обороту осталась компания X5 Group со 101,3 млрд рублей. Второе место удерживает "Самокат" (80,5 млрд). Квартальный прирост выручки лучше всего показал "Самокат" (+3,9%).

В годовой динамике лидирует "Магнит" (+63,8%).

В пресс-службе Х5 отметили, что за первое полугодие 2026 года количество заказов увеличилось на 22,4% год к году, а только во втором квартале – на 27,4%. У сервиса "Самокат" средний чек достиг 1109 рублей при среднем количестве 797,7 тыс. выполненных заказов в день. Коммерческий директор "Самоката" Татьяна Королёва добавила, что петербуржцы во II квартале стали чаще заказывать свежие овощи, фрукты, выпечку и чайные напитки.

При этом аналитики агентства Data Insight не зафиксировали квартального спада. По их подсчетам, число доставок в апреле–июне выросло на 2% относительно января–марта и на 22% к аналогичному периоду 2025 года – до 292,1 млн транзакций. Общая сумма покупок составила 446,9 млрд рублей, а средний чек увеличился до 1530 рублей. На топ-5 операторов ("Самокат", "ВкусВилл", "Яндекс Лавка", "Пятёрочка", Ozon Fresh) пришлось 260,1 млрд рублей выручки. Эксперты прогнозируют, что по итогам года рынок достигнет 1,2 млрд заказов и оборота в 1,84 трлн рублей.

Главным локомотивом роста остается сегмент быстрой доставки (до двух часов). Его оборот вырос на 29% год к году, достигнув 364 млрд рублей. Другие модели прибавили лишь 9%. Иван Федяков предупреждает, что для самих ритейлеров этот формат крайне затратен. Многие операторы экспресс-доставки балансируют на грани рентабельности или работают в операционный убыток, рассчитывая выйти в плюс за счет масштаба в будущем. Эксперт резюмирует: те компании, которые проигнорируют развитие срочной доставки, рискуют стать аутсайдерами отрасли.

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Фото: unsplash (Rowan Freeman)