В центре Петербурга с 1 августа запретят парковать самокаты

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга дал поручение запретить парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа 2024 года.
Ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения парада ВМФ, Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий.
Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Поэтому с 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре будет запрещена.
Ранее кикшеринговые компании запустили аналоги ГАИ в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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