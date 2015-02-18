В центре Петербурга с 1 августа запретят парковать самокаты

Это касается и других СИМ.

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга дал поручение запретить парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа 2024 года.

Ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения парада ВМФ, Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий.

Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Поэтому с 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре будет запрещена.

Ранее кикшеринговые компании запустили аналоги ГАИ в Петербурге.

Фото: Piter.tv