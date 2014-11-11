Кикшеринговые компании запустили аналоги ГАИ в Петербурге

Аналогичная схема действует и в Москве. Контролеры работают в качестве внештатных сотрудников.

В Петербурге организованы патрули представителями кикшеринговых компаний. Они помогают выявить нарушителей и выписать штрафы, сообщают "Известия".

Аналогичная схема действует и в Москве. Контролеры работают в качестве внештатных сотрудников. Например, "МТС Юрент" привлекла для этого 2,5 тыс. человек в 30 городах России. В компании отметили, что с начала сезона выписали около 150 тыс. штрафов. Треть оформленных нарушений пришлась именно на консультантов по безопасности.

Скауты-"штраферы" появились ранее и у "Яндекс Go". В Петербурге они работали у станций метро "Дыбенко" и "Беговая". В Whoosh отметили, что часто о нарушениях среди пользователей электросамокатов сообщают местные жители, направляя снимки и видео в службу поддержки.

Ранее мы сообщили о том, что в День ВМФ в Петербурге запретят передвижение на СИМ.

Фото: Piter.TV