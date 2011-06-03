В День ВМФ в Петербурге запретят передвижение на СИМ

Меру введут также в период репетиций парада.

Запрет передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах Петербурга введут в день проведения генеральной репетиции Главного военно-морского парада и в сам День военно-морского флота (ВМФ). Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Соответствующее решение вынес Оперативный штаб города на Неве. Мера будет действовать на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов с 00:00 25 июля по 00:00 26 июля.

Ранее Оперативный штаб Петербурга под руководством градоначальника принял решение о запрете движения на СИМ по территориям центральных районов в день проведения Главного военно-морского парада. Запрет действует с 00:00 28 июля по 00:00 29 июля.

Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, поскольку управлять ими могут дети, подростки и взрослые, плохо знающие правила дорожного движения. По соображениям безопасности принято решение убрать электросамокаты и подобные устройства из исторического центра на время проведения Главного военно-морского парада и его генеральной репетиции. Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в период подготовки ко Дню ВМФ в Петербурге запретят движение маломерных судов.

Фото: Piter.TV