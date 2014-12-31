Количество поездок на СИМ в Петербурге увеличилось на 65%

Порядка 80% поездок в городе на Неве прошли по транспортному, а не развлекательному сценарию.

Аналитики сервиса "Яндекс Go" подвели итоги сезона кикшеринга в Петербурге. Об этом 15 ноября стало известно Piter.TV.

В этом сезоне в Северной столице заработала Школа вождения самокатов. Помимо этого, появились специальные "скауты-штраферы", которые следят за порядком в городе. Около 99,999% поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) "Яндекс Go" прошли без происшествий.

Число поездок в Петербурге увеличилось на 65% по сравнению с 2023 годом. Растет и регулярность использования: если в прошлом году на самокат "Яндекса" в среднем приходилось пять поездок в день, сейчас эта цифра выросла до семи.

Порядка 80% поездок в городе на Неве прошли по транспортному, а не развлекательному сценарию.

Для повышения безопасности в этом сезоне сервис установил на всех СИМ парка в городе укрупненные номера, увеличил штрафные санкции за серьезные нарушения, проводил регулярные Школы вождения. В сезоне-2024 их прошли первые 4 тыс. человек. Пресс-служба сервиса "Яндекс Go"

Для того, чтобы удерживать низкий процент ДТП, в сезоне 2025 года "Яндекс" инвестирует более 200 млн рублей в развитие безопасности отрасли.

Ранее на Piter.TV: допустимую скорость СИМ в Петербурге снизили до 15 км/ч.

Фото: Piter.TV