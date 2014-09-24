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Допустимую скорость СИМ в Петербурге снизили до 15 км/ч
Сегодня, 14:32
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Допустимую скорость СИМ в Петербурге снизили до 15 км/ч

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Это связано со снегопадом.

В Петербурге из-за непогоды кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч. Об этом 2 ноября рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". 

Отмечается, что в связи с выпавшим снегом опасность потерять управление электросамокатом увеличивается в разы.

Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения.

Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" 

Ранее сообщалось, что сезон проката СИМ в Северной столице мог завершиться 19 октября. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: снегопад, средства индивидуальной мобильности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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