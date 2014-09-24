Допустимую скорость СИМ в Петербурге снизили до 15 км/ч

Это связано со снегопадом.

В Петербурге из-за непогоды кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч. Об этом 2 ноября рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Отмечается, что в связи с выпавшим снегом опасность потерять управление электросамокатом увеличивается в разы.

Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Ранее сообщалось, что сезон проката СИМ в Северной столице мог завершиться 19 октября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)