Допустимую скорость СИМ в Петербурге снизили до 15 км/ч

В Петербурге из-за непогоды кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч. Об этом 2 ноября рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Отмечается, что в связи с выпавшим снегом опасность потерять управление электросамокатом увеличивается в разы.
Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения.
Пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"
Ранее сообщалось, что сезон проката СИМ в Северной столице мог завершиться 19 октября.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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