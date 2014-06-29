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Сезон проката электросамокатов в Петербурге может завершиться 19 октября
Сегодня, 14:24
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Сезон проката электросамокатов в Петербурге может завершиться 19 октября

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Инициативу предложил депутат городского парламента.

Алексей Цивилев, депутат петербургского парламента, предложил завершить сезон проката электросамокатов 19 октября. Соответствующий документ с инициативой он направил заместителю председателя городского комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову 11 октября. 

Депутат отметил, что в настоящее время в Северную столицу пришли осенние дожди, на тротуарах – лужи и опавшая листва. 

Все это делает небезопасным использование электросамокатов как для самих пользователей СИМ, так и для пешеходов, передвигающихся по мокрому асфальту вместе с транспортными средствами. При этом на тротуаре может быть скользко не только от мокрой опавшей листвы, но и от утреннего гололеда. 

Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга 

Также массовая парковка самокатов на тротуарах мешает уборке города в сложных погодных условиях. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вновь рассмотрят вопрос о проведении референдума по запрету кикшеринга. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: алексей цивилев, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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