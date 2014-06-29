Сезон проката электросамокатов в Петербурге может завершиться 19 октября

Инициативу предложил депутат городского парламента.

Алексей Цивилев, депутат петербургского парламента, предложил завершить сезон проката электросамокатов 19 октября. Соответствующий документ с инициативой он направил заместителю председателя городского комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову 11 октября.

Депутат отметил, что в настоящее время в Северную столицу пришли осенние дожди, на тротуарах – лужи и опавшая листва.

Все это делает небезопасным использование электросамокатов как для самих пользователей СИМ, так и для пешеходов, передвигающихся по мокрому асфальту вместе с транспортными средствами. При этом на тротуаре может быть скользко не только от мокрой опавшей листвы, но и от утреннего гололеда. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

Также массовая парковка самокатов на тротуарах мешает уборке города в сложных погодных условиях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вновь рассмотрят вопрос о проведении референдума по запрету кикшеринга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)