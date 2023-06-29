В Петербурге вновь рассмотрят вопрос о проведении референдума по запрету кикшеринга

Ранее избирательная комиссия города запретила активистам проводить акцию.

Накануне Городской суд Северной столицы отменил вынесенное ранее решение Городской избирательной комиссии о запрете регистрации группы активистов, которые хотели провести референдум по отмене электросамокатов в городе. Об этом стало известно из социальных сетей движения "Центральный район за комфортную среду обитания".

В конце весны чиновники Горизбиркома отклонили заявку инициативной группы о проведении референдума, отмечая формальные недостатки документации и отсутствие некоторой информации о личностях участников.

Накануне на судебном процессе, где было обжаловано решение избирательной комиссии, за активистов вступился прокурор Санкт-Петербурга. Он объяснил, что при подаче заявки на регистрацию референдума инициативная группа не допустила никаких нарушений и что, следовательно, Городской комиссии следует пересмотреть свое решение.

Новое решение суда открывает дорогу для активистов. Они надеются, что именно благодаря нему референдум состоится и у горожан будет возможность свое мнение относительно проблемных сторон кикшеринга.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге планируют усилить меры ответственности за нарушения правил использования электросамокатов.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)