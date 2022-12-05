Петербургский избирком расширяет штат к президентским выборам

Решение согласовано с Комитетом финансов и Комитетом территориального развития.

В четверг, 29 июня, стало известно о том, что Горизбирком увеличивает штат. Добавятся две должности. Решение принято на заседании, пишет "ЗакС.ру".

Расширение штата связано с усилением юридического и управленческого блоков. Это необходимо в преддверии подготовки президентских выборов, сообщает Максим Мейксин, председатель Горизбиркома.

Самая главная избирательная кампания в нашей стране - президента Российской Федерации, которая стартует уже через несколько месяцев. И нам предстоит очень большая работа, связанная с выборами губернатора Санкт-Петербурга и муниципальными выборами Санкт-Петербурга. Максим Мейксин, председатель Горизбиркома

Решение согласовано с Комитетом финансов и Комитетом территориального развития.

Напомним, что выборы президента состоятся в марте 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный готовит офсетный контракт на поставку лифтов за 15 млрд рублей.

Фото: Piter.TV