Смольный готовит офсетный контракт на поставку лифтов за 15 млрд рублей

Потребности Фонда капитального ремонта, который находится в подчинении городского жилищного комитета, на 2023-2025 г.г. составляет 2740 штук.

В Петербурге работают над запуском офсетного контракта на поставку лифтов для многоквартирных домов. Об этом сообщило издание "Ведомости Санкт-Петербург".

Согласно информации председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, потребности Фонда капитального ремонта, который находится в подчинении городского жилищного комитета, на 2023-2025 г.г. составляет 2740 штук. Весь объём закупок оценивается в 15,07 млрд рублей.

На данный момент существует несколько компаний, готовых к заключению подобного контракта. Одним из главных претендентов называют Meteor lift, который имеет в городе завод производительностью 10 тыс. единиц в год.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС закупит ковры из новозеландской шерсти на 10 млн рублей.

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