ЗакС закупит ковры из новозеландской шерсти на 10 млн рублей

Сами работы должны быть завершены до 8 сентября.

В здании ЗакСа Петербурга планируют положить новые ковры из новозеландской шерсти за 10 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет предоставить 1 200 м2 серо-бежевого покрытия из стопроцентной новозеландской шерсти. Также необходимо снять старые ковры, чтобы устранить дефекты пола.

Подача заявок на участие в конкурсе завершится 26 июня. Сами работы должны быть завершены до 8 сентября.

Ранее стало известно, что за первые 5 месяцев 2023 года в казну Петербурга поступило 473 млрд рублей доходов.

Фото: Piter.tv