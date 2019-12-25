  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗакС закупит ковры из новозеландской шерсти на 10 млн рублей
Сегодня, 10:27
42
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ЗакС закупит ковры из новозеландской шерсти на 10 млн рублей

0 0

Сами работы должны быть завершены до 8 сентября.

В здании ЗакСа Петербурга планируют положить новые ковры из новозеландской шерсти за 10 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет предоставить 1 200 м2 серо-бежевого покрытия из стопроцентной новозеландской шерсти. Также необходимо снять старые ковры, чтобы устранить дефекты пола.

Подача заявок на участие в конкурсе завершится 26 июня. Сами работы должны быть завершены до 8 сентября.

Ранее стало известно, что за первые 5 месяцев 2023 года в казну Петербурга поступило 473 млрд рублей доходов.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, закупки, ковер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии