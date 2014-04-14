За первые 5 месяцев 2023 года в казну Петербурга поступило 473 млрд рублей доходов

Расходы бюджета за аналогичный период составили 364 млрд рублей.

Доходы в бюджет Северной столицы за период с января по июнь составили 473 млрд рублей, что составляет 45% от годового плана. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что из 337 млрд рублей (74%) от перечисленных средств были сформированы за счёт платежей по налогу на доходы физлиц и налогу на прибыль компаний. По данным источникам доходы пока отстают от показателей прошлого года, поделился Корабельников.

Добавим, что расходы бюджета Северной столицы за 5 месяцев составили 364 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV