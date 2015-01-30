ЗакС Петербурга принял закон о выплатах владельцам снесённых гаражей в третьем чтении

Средний размер компенсации за 1 гараж составит 87,5 тыс. рублей. В общей сложности городской бюджет направит на это 19,5 млн.

В среду, 7 июня, депутаты петербургского ЗакСа приняли в третьем окончательном чтении законопроект о выплате компенсаций за гаражи, которые были снесены в ходе реализации концессионных соглашений и проектов государственно-частных партнёрств. Документ был рассмотрен в ходе очередного заседания.

Как напомнил спикер парламента Северной столицы Александр Бельсикй, ранее на выплаты могли рассчитывать только те, кто лишился собственности в результате работ над проектами, оплаченными из бюджета города.

Окончательно принятый закон подразумевает, что компенсации из городской казны получат все владельцы гаражей, которые были снесены с 1 июля 2008 года. Судя по информации в пояснительной записке, право на выплату имеют, в том числе, владельцы гаражей в кооперативе "Метро Московское", на месте которого строится трамвайная линия Купчино – Шушары – Славянка. Средний размер компенсации за 1 гараж составит 87,5 тыс. рублей. В общей сложности городской бюджет направит на это 19,5 млн.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты не поддержали инициативу о переводе градостроительных слушаний в очный формат.

Фото: Piter.TV