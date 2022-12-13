Петербургские депутаты не поддержали инициативу о переводе градостроительных слушаний в очный формат

С предложениям выступила фракция "Яблоко".

Депутаты законодательного собрания Северной столицы не поддержали возвращение публичных слушаний по градостроительным вопросам из онлайн-режима в очный. Об этом стало известно на заседании городского парламента в среду, 23 мая.

С инициативой по отмене режима онлайн-формата слушаний по градостроительной документации, в частности, по изменениям в генеральный план Северной столицы, а также проектам планировки территории, правилам землепользования и застройки, выступили представители партии "Яблоко". Предложение поступило в ходе второго чтения законопроекта, продлевающего удалённый формат до конца года.

По словам заместителя главы фракции "Яблоко" Бориса Вишневского, в рамках первого чтения необходимость принятия законопроекта объяснили соответствием с федеральным законодательством, который, тем не менее, не обязывает продлевать удалённый формат, а лишь предоставляет такую возможность.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга приняли закон, разрешающий самозанятым устанавливать торговые точки.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)