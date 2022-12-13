В ЗакСе Петербурга приняли закон, разрешающий самозанятым устанавливать торговые точки

На данный момент в городе зарегистрировано свыше 400 тыс. самозанятых.

Самозанятым гражданам в Северной столице официально разрешили устанавливать ларьки и другие нестационарные торговые павильоны на территории города. Соответствующие правки в законопроект утвердили парламентарии петербургского ЗАкСа при рассмотрении документа в третьем чтении в среду, 24 мая.

По словам депутата Всеволода Беликова, инициатива приводит городское законодательство к соответствую с федеральным, а также позволяет реализовать в Петербурге федеральный налоговый эксперимент. Также он добавил, что на данный момент в городе зарегистрировано свыше 400 тыс. самозанятых.

Представители ЗакСа выразили уверенность в том, что предоставленная самозанятым возможность повысит привлекательность данного типа налогового режима в городе и даст возможность самореализации.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе согласовали кандидатуру Валерия Калугина на должность нового бизнес-омбудсмена Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга