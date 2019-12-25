Национальная Медиа Группа укрепляет сотрудничество с китайскими СМИ

Во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне НМГ и входящий в холдинг МИЦ "Известия" подписали соглашения с Shenzhen News Group (SNG) и англоязычной газетой Shenzhen Daily.

Национальная Медиа Группа (НМГ) расширяет сотрудничество с Китаем: к совместным кинематографическим и технологическим проектам добавились партнёрства с местными медиакомпаниями. О новых договорённостях холдинга и их значении рассказали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне НМГ и входящий в холдинг МИЦ "Известия" подписали соглашения с Shenzhen News Group (SNG) и англоязычной газетой Shenzhen Daily. Первая компания входит в число крупнейших государственных медиагрупп города. Она также развивает международные информационные ресурсы, в том числе официальный англоязычный сайт АТЭС-2026 и портал Amazing Shenzhen, материалы которого выходят на девяти языках.

Стороны намерены обмениваться новостями, аналитикой и культурными материалами, создавать совместные телевизионные и цифровые проекты. Отдельное внимание планируют уделить искусственному интеллекту, автоматизации медиапроизводства и адаптации контента для аудитории разных стран. "Известия" и Shenzhen Daily собираются готовить совместные интервью, репортажи и специальные проекты об экономике, технологиях и культуре России и Китая.

На саммите НМГ также представила результаты работы над фильмом "Чёрный шёлк" — продолжением картины "Красный шёлк". По данным холдинга, это пока единственный в 2026 году проект, получивший официальный статус совместного российско-китайского фильма на уровне Главного управления по делам кинематографии КНР.

Кроме того, НМГ заключила стратегическое соглашение с китайской Guangdong Guangqing Technology. Компании намерены развивать ИИ-инструменты для кино и телевидения, в том числе для создания коротких сериалов, трейлеров и рекламы, а также решать вопросы авторских прав на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Новые договорённости продолжают линию, начатую в мае соглашением с технопарком Шидао, и усиливают международное присутствие НМГ в Китае. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv