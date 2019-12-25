Более 1,78 млн человек привились от гриппа в Петербурге

На сегодняшний день привито больше 484 тыс. детей.

Темпы иммунизации от гриппа остаются в Санкт‑Петербурге высокими. На текущий момент прививки сделали более 1,78 млн человек, сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, данный показатель составляет 52,5% от годового плана по вакцинации и охватывает 31,5% всего населения города. При этом прививочная кампания в Северной столице продолжается.

Власти Петербурга делают все возможное, чтобы прививки были максимально доступны для горожан. Каждый делающий может поставить прививку в поликлиниках и мобильных пунктах, а также воспользоваться услугами выездных бригад — они работают в трудовых коллективах и социальных учреждениях.

Отдельное внимание уделяется уязвимым группам. Так, среди детей привито свыше 484 тыс. — это 80,8% от целевого показателя по данной категории. Высокими темпами идет вакцинация беременных: прививки получили более 11,3 тыс. женщин, что соответствует 94,4% плана для этой группы.

Также в городе продолжают работать мобильные прививочные пункты. Их размещают у станций метро, на железнодорожных вокзалах, в торговых центрах и иных локациях, где регулярно бывает много людей. На сегодняшний день с помощью мобильных бригад вакцинировано около 90 тыс. человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)