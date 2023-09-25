Вакцинация от гриппа в Петербурге: где работают передвижные прививочные пункты

В Северной столице вакцинация от гриппа проходит бесплатно.

График работы мобильных прививочных пунктов в ноябре 2026 года опубликовало межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Передвижные пункты вакцинации продолжают работу в городе, чтобы петербуржцы могли сделать прививку без посещения поликлиники. Таким образом, будет достаточно заглянуть в мобильный пункт по дороге на работу или домой.

По данным Роспотребнадзора, прививочные кабинеты располагаются рядом со станциями метро и в торговых центрах. Ознакомиться с адресами и графиком работы мобильных пунктов можно здесь.

Ранее мы сообщали, что с конца августа прививки сделали более 1,2 млн петербуржцев.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти