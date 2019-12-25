Жителям Петербурга и Ленобласти напомнили о работе мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Уже с конца августа прививки сделали более 1,2 млн жителей города.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Уже с конца августа прививки сделали более 1,2 млн жителей города. Прививка делается без предварительного бронирования и ожидания в очередях. Прививочные кабинеты располагаются рядом со станциями метро и в крупных торговых центрах. Процедуру также можно пройти в любом медицинском учреждении.

В Ленинградской области передвижные пункты открыты в различных населенных пунктах, включая Гатчину, Волхов, Пикалево, Всеволожск, Ломоносов, Сланцы и прочие города.

вакцинация от гриппа в Петербурге: мифы, факты и рекомендации.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти