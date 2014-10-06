Вакцинация от гриппа в Петербурге: мифы, факты и рекомендации

Миф №2: Прививки нужны только группе риска

Группы риска — пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями — действительно чаще сталкиваются с осложнениями от гриппа. Но, как подчеркнула Шиманьски, здоровый человек тоже может заболеть тяжело:

Это своеобразная рулетка – как повезет. И поэтому, если есть желание все-таки из этой рулетки выйти победителем с большим процентом гарантии на успех, то, конечно, лучше вакцинироваться. Елена Шиманьски, семейный врач медицинской сети Lahta Clinic

Эксперт перечислила, кого стоит занести в группу риска в случае с гриппом:

– пожилые;

– беременные;

– люди с хроническими заболеваниями;

– пациенты, получающие иммуносупрессивную или противоопухолевую терапию;

– ВИЧ-инфицированные с относительно сохранным иммунным статусом;

– медицинские работники и те, чья работа связана с большим потоком людей;

– дети, особенно до трёх лет, и младенцы (вакцину можно ставить начиная с шести месяцев, до этого детей защищает привитое окружение).

Миф №3: Прививка ослабляет иммунитет и приводит к простудам

Елена Шиманьски заверила, что вакцинация вовсе не ослабляет иммунитет. Защитный титр антител, по её словам, формируется не сразу, а примерно за две недели после прививки.

Посещение любого общественного места – это всегда гораздо большая нагрузка на иммунитет, всегда гораздо больше в тысячи, в десятки тысяч, в сотни антигенов, с которыми контактирует наша иммунная система. Поэтому здесь по поводу вакцинации от гриппа переживать не стоит. Елена Шиманьски, семейный врач медицинской сети Lahta Clinic

Врач также подчеркнула, что совпадение вакцинации с сезоном ОРВИ порой создаёт ложное впечатление, будто прививка "вызывает" простуду, хотя на самом деле это другие вирусы.

Но, опять-таки, вакцинироваться все равно надо, когда вы поправились, когда у вас снизилась температура. Притом остаточное явление ОРВИ – это не помеха вакцинации, можно вакцинироваться спокойно. Иначе тех же часто болеющих детей можно вообще так и не успеть провакцинировать, оставить без защиты. Елена Шиманьски, семейный врач медицинской сети Lahta Clinic

Миф №4: Прививка эффективна только против конкретного вида вируса

Доктор объяснила, что существуют трёхвалентные и четырёхвалентные вакцины. Четырёхвалентные считаются более "полными", поскольку покрывают четыре штамма. Ежегодно состав вакцины пересматривается на основе эпидситуации — выявляются актуальные штаммы, и вакцина готовится под них.

Миф №5: Лучше лечиться лекарствами, чем ставить прививку

Говоря о профилактике гриппа, Шиманьски уточнила, что у врачей в арсенале есть вариант постконтактной профилактики: она заключается в применении некоторых противовирусных препаратов, но их эффективность все равно ограничена.

По тем исследованиям, что сейчас есть, именно на профилактику лучше вакцины не работает ничего. В первые 48 часов от момента появления первых симптомов, если грипп подтвержден хотя бы экспресс-тестом, необходимо обратиться к врачу для подбора препарата и необходимой дозировки. Но там, наверное, будет идти речь о сокращении симптомов заболевания. Елена Шиманьски, семейный врач медицинской сети Lahta Clinic

Какие вакцины доступны в Петербурге прямо сейчас

В Петербурге населению предлагают несколько видов препаратов. По словам Шиманьски, для большинства горожан по ОМС доступен "Совигрипп" – трёхвалентная вакцина. Для отдельных групп риска – пожилых, беременных, детей – используется четырёхвалентный "Ультрикс Квадри", также применяются "Флю-М Тетра" и "Флю-М".

Можно ознакомиться с инструкцией заранее и смотреть, что на каждый из штаммов гриппа идет не менее 15 микрограмм антигена. Это важно, потому что именно такая концентрация признана достаточной для формирования адекватного иммунного ответа по критериям Всемирной Организации Здравоохранения. Вакцина, которая содержит меньше, может оказаться не столь эффективной. Однако в тех регионах, которые весьма ограничены по выбору, любая вакцина будет лучше, чем никакая. За последний год ВОЗ признала, что трехвалентной вакцины, как "Совигрипп", достаточно. Однако более тревожным людям и тем, кто в группе риска, лучше все-таки выбрать четырехвалентную вакцину. Это "Ультрикс Квадри" или "Флю-М Тетра". Елена Шиманьски, семейный врач медицинской сети Lahta Clinic

Советы по защите от гриппа (данные ВОЗ)

Помимо прививки, полезно соблюдать следующие меры, чтобы снизить риск заболеть:

Регулярная гигиена рук – мыть руки тёплой водой с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы, транспорта, контактов с поверхностями. Если нет воды — использовать антисептики.

Не трогать лицо – глаза, нос, рот – пути, через которые вирус может попасть в организм.

Проветривание помещений / увлажнение воздуха – влажный, свежий воздух уменьшает концентрацию вирусов, особенно в закрытых помещениях.

Избегать скопления людей, особенно в помещении – уклоняться от мест большого скопления, использовать маски при необходимости.

Соблюдать режим сна, правильное питание, физическую активность – здоровый образ жизни укрепляет иммунитет.

Пить много жидкости.

При первых симптомах – обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Прививочная кампания осенью 2025 в Петербурге охватывает множество медицинских учреждений и предлагает разные варианты – от бесплатной вакцинации по ОМС до акций и платных услуг. Если воспользоваться доступными возможностями и соблюдать защитные меры, можно существенно снизить риск заболеть, сократить тяжесть болезни и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Коллаж: Piter.tv