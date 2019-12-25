  1. Главная
В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа
Сегодня, 12:12
В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Пункты преимущественно располагаются у самых популярных станций метро и в торговых центрах.

В Санкт-Петербурге в сентябре начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. В этих пунктах лица старше 18 лет могут без предварительной записи и очередей привиться от данной инфекции. Сформирован график работы мобильных пунктов на сентябрь, рассказали в Комитете по здравоохранению.

Такой формат вакцинации особенно удобен для работающих граждан, которые могут вакцинироваться по дороге на работу и с работы рядом со станциями метрополитена.

Мобильные пункты вакцинации работают в основном по будням, однако часть из них работает и в выходные.

Также вакцинация против гриппа проводится бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках города.

Иммунизация детей в передвижных пунктах не проводится. Взрослым для проведения процедуры нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

