Юрист рассказал, можно ли взыскать компенсацию за грипп и ОРВИ

Эксперт считает, что доказать вину коллеги из-за респираторного заболевания, будет очень сложно.

В России сотрудники могут потребовать компенсацию от коллеги, заразившего их ОРВИ или гриппом, однако на практике получить денежные средства будет очень сложно. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала юрист Дарья Ахтырко. Специалист заметила, что ключевой проблемой в реализации такого права является неспособность человека доказать, что он заболел респираторной инфекцией по вине конкретного лица. Время возникновения болезни доказать достаточно проблематично, как и организовать проведение экспертизы. Для примера, работник мог заразиться три или четыре дня назад в метрополитене, а потом прийти на рабочее место. Также в вопросе многое зависит и от иммунитета, поэтому даже с помощью профильной экспертизы будет сложно установить четкую причинно-следственную связь между заражением гражданина и тем, что он заразился именно от коллеги. Также вопрос затруднен в сфере определения ущерба, который потерпевший понес из-за болезни.

Вину дифференцировать сложно. Один за неделю выздоровеет, а второй неделю будет страдать от последствий... Мое мнение состоит в том, что работать эта практика не будет. Медицинскую экспертизу можно назначить, но какие вопросы ставить медикам, я не знаю. Дарья Ахтырко, юрист

Эксперт заметила, что гораздо эффективнее было бы взыскивать ущерб не с работника, а именно с работодателя, который пустил больного сотрудника в офисное помещение. Для этого потребуется внести изменения в Трудовое законодательство. По мнению юриста, именно компания несет ответственность перед людьми, которые находятся в одном пространстве друг с другом. Сейчас в России к уголовной ответственности привлекаются лица, которые намеренно заражали ВИЧ или другими венерическими болезнями. В отношении гриппа и ОРВИ подобной практики нет даже в административном пространстве. Однако исключением считаются случаи нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Речь идет о ситуациях, при которых должностные лица пропустили больного ребенка в детский сад или в школу, после сего в учреждении возникла вспышка инфекции.

Как не потерять слух: советы ЛОРа для взрослых и детей.

