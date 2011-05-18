В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петербурге и Ленинградской области снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на региональный Роспотребнадзор.

В городе зафиксировали спад на 15%, в области – на 27%. Кроме того, отступает и ковид: заболеваемость COVID-19 снизилась на 33,6% и 42,7% соответственно. Среди других вирусов чаще встречаются SARS-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы.

Специалисты рекомендуют не забывать про базовые меры профилактики. Важно мыть руки, проветривать помещения и не ходить на работу с температурой. При первых симптомах оставайтесь дома.

Ранее мы рассказывали о том, что занятия временно отменены в 33 школьных классах и 21 группе детсадов из-за распространения гриппа и ОРВИ. Соответствующие сведения подтвердил комитет по образованию Северной столицы.

