В Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 16:16
В городе зафиксировали спад на 15%, в области – на 27%.

В Петербурге и Ленинградской области снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на региональный Роспотребнадзор. 

В городе зафиксировали спад на 15%, в области – на 27%. Кроме того, отступает и ковид: заболеваемость COVID-19 снизилась на 33,6% и 42,7% соответственно. Среди других вирусов чаще встречаются SARS-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы. 

Специалисты рекомендуют не забывать про базовые меры профилактики. Важно мыть руки, проветривать помещения и не ходить на работу с температурой. При первых симптомах оставайтесь дома. 

Ранее мы рассказывали о том, что занятия временно отменены в 33 школьных классах и 21 группе детсадов из-за распространения гриппа и ОРВИ. Соответствующие сведения подтвердил комитет по образованию Северной столицы. 

Фото: Piter.TV 

