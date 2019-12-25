В Петербурге 33 школьных класса закрыли на карантин

По состоянию на 17 марта занятия временно отменены в 33 классах петербургских школ и 21 группе детсадов из-за распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Эту информацию подтвердил городской Комитет по образованию.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваний ОРВИ и гриппом в Петербурге вырос на 4,9%, а в Ленинградской области – на целых 20,4%. Количество случаев COVID-19 увеличилось на 8,1% в Петербурге, оставаясь неизменным в Ленобласти. Население предупреждают о важности соблюдения гигиенических мер: регулярно мыть руки, поддерживать проветривание помещений и проводить влажную уборку.

Последняя неделя ознаменовалась солнечной и теплой погодой в обоих регионах, что могло привести к преждевременному снятию тёплой одежды жителями, став причиной простудных заболеваний. Однако весна преподносит сюрпризы: главный метеоролог Александр Колесов предупреждает, что следующие дни будут холодными, с температурой до +7 градусов.

