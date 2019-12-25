  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге и Ленобласти немного похолодает
Сегодня, 8:59
215
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе и Ленобласти продолжается потепление. В частности, 17 марта будет солнечно, температура воздуха составит +10…+12 градусов. 

Однако в последующие два дня ожидается облачность, а 19 марта атмосферный фронт с севера принесет дожди. Столбик термометра покажет в районе +6…+8 градусов. 

Но тепло от нас не уходит, антициклон, который расположен южнее нашего  региона, продолжает в дальнейшем определять сухую погоду, так что в дневные часы можно рассчитывать на температуру в +5…+10 гр. А вот по Ленобласти в ночные часы будут небольшие, но отрицательные температуры. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: в воскресенье в Петербурге вновь был обновлен температурный рекорд. Столбик термометра показал +11,7 градусов.

Фото: Piter.TV 

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии