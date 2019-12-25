В Петербурге и Ленобласти немного похолодает

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе и Ленобласти продолжается потепление. В частности, 17 марта будет солнечно, температура воздуха составит +10…+12 градусов.

Однако в последующие два дня ожидается облачность, а 19 марта атмосферный фронт с севера принесет дожди. Столбик термометра покажет в районе +6…+8 градусов.

Но тепло от нас не уходит, антициклон, который расположен южнее нашего региона, продолжает в дальнейшем определять сухую погоду, так что в дневные часы можно рассчитывать на температуру в +5…+10 гр. А вот по Ленобласти в ночные часы будут небольшие, но отрицательные температуры. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: в воскресенье в Петербурге вновь был обновлен температурный рекорд. Столбик термометра показал +11,7 градусов.

