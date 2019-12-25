В воскресенье в Петербурге вновь был обновлен температурный рекорд

В Петербурге 15 марта вновь был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра показал +11,7 градусов, что на 0,1 градуса выше прежнего рекорда 2015 года, рассказал синоптик Михаил Леус.

В понедельник температура в городе на Неве останется выше климатической нормы, но рекордов уже ожидать не стоит. Михаил Леус, синоптик

Так, 16 марта ожидаются дожди: погоду сформирует атмосферный фронт. Он закроет небо плотной облачностью и принесет осадки. Воздух прогреется до +7…+9 градусов, в Ленобласти ожидается диапазон от +6 до +11 градусов.

