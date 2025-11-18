Сезон электросамокатов официально открылся в Петербурге

С воскресенья, 15 марта, в Петербурге официально стартовал сезон аренды электросамокатов. Устройства стали доступны в приложениях кикшеринговых сервисов — теперь взять самокат можно как в городе, так и в Ленинградской области, где сезон открылся на неделю раньше, сообщает 78.ru.

Хотя отдельные самокаты петербуржцы замечали на улицах ещё несколько дней назад, это были "залётные" устройства, оставленные арендаторами из Ленобласти — в 47-м регионе сезон стартовал на прошлой неделе в Кудрово, Мурино, Янино и Всеволожске . Теперь же техника официально выставлена и в Северной столице: в приложениях отображаются парковки в черте города, вдали от пригородов, и самокатами уже можно пользоваться.

К новому сезону кикшеринговые компании подготовили обновлённый парк. Всего на улицах города появится 42,5 тысячи электросамокатов и 1,5 тысячи электровелосипедов . Некоторые операторы представили новые модели, которые стали легче примерно на 3 килограмма и перепрограммированы под "медленные" и "запретные" зоны . Новые самокаты получили укрупнённые номера, нанесённые сразу с четырёх сторон (спереди, сзади и на боковых панелях) — это упростит фиксацию нарушений ПДД. Также появились дополнительные световые датчики безопасности: фонари теперь мигают при торможении, предупреждая окружающих.

Открытию сезона предшествовало подписание соглашения между кикшеринговыми компаниями и комитетом по транспорту, которое состоялось на предыдущей неделе . Власти города традиционно объявляют старт проката при двух условиях: установлении устойчивых положительных температур и сухом асфальте . В этом году погода позволила начать сезон в середине марта.

В прошлом сезоне в Петербурге было совершено более 40,5 миллиона поездок на кикшеринге общей протяжённостью 81,8 миллиона километров. За нарушения было заблокировано более 900 аккаунтов, выписано порядка 5 тысяч предупреждений и более 30 тысяч штрафов . Кикшеринговые сервисы перечислили в бюджет города 37 миллионов рублей, которые планируется направить на развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.

Напомним, что в Петербурге действуют зоны, полностью запрещённые для движения на арендованных самокатах, включая Невский проспект, Летний сад и Михайловский сад. Парковка в центре города разрешена только на официальных точках стоянки.

Фото: Piter.TV