Новые ограничения для электросамокатов готовят в Петербурге

Весной на улицах Петербурга вновь появились электросамокаты, несмотря на то, что официальное начало сезона эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) еще не объявлено. Новый сезон может оказаться сложнее предыдущих из-за возможного введения дополнительных ограничений, пишет "Деловой Петребург".

По информации Ассоциации операторов микромобильности, в городе функционирует около 42 тысяч единиц электросамокатов. Пока полный список территорий, где будет ограничено перемещение на СИМ или снизятся допустимые скорости, не обнародован. Тем не менее обсуждаются меры по запрету передвижения электросамокатов по тротуарам, поскольку такая практика вызывает наибольшее беспокойство среди пешеходов, сталкивающихся с быстрой ездой на тротуарных пространствах. Эти изменения являются частью федеральных инициатив по регуляции использования СИМ.

Хотя многие водители предпочитают передвигаться по улицам пешком, полноценная инфраструктура для электросамокатов и аналогичных видов транспорта остается недостаточной, и полное перемещение таких устройств на специальные полосы представляется затруднительным.

Стоит отметить, что электроскутеры и электровелосипеды часто применяются не только для личного пользования, но и для доставки товаров курьерами. Поэтому с июля 2024 года введены ограничения максимальной скорости в пределах 10 километров в час при перемещении по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам отдыха.

Несмотря на наличие определенных районов Петербурга, где использование СИМ запрещено, особенно в центральной части города, граждане продолжают наблюдать случаи быстрого перемещения самокатчиков по дорогам общего пользования.

Специалисты подчеркивают необходимость развития специализированной инфраструктуры для велосипедистов и владельцев СИМ, способствующей повышению уровня безопасности. Так, в 2025 году операторы сервисов аренды самокатов вложили в создание велодорожек и сопутствующую инфраструктуру порядка 37 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV