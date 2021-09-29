Новые ограничения для электросамокатов вводятся в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга выступило с инициативой ужесточить правила использования электросамокатов и электровелосипедов. Депутат Алексей Цивилёв сообщил в своем Telegram-канале, что парламентарии направили официальное обращение с конкретными предложениями министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Ключевые изменения, предложенные депутатами, включают:

Повышение возрастного ценза: Возраст для управления мощными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предлагается поднять с 14 до 16 лет.

Приравнивание к мопедам: Устройства с двигателем мощностью свыше 250 Вт или скоростью более 25 км/ч хотят законодательно приравнять к мопедам. Это обяжет владельцев получать водительские права, регистрировать транспорт и оформлять страховку.

Введение системы регистрации: Для борьбы с нарушителями предлагается ввести обязательные регистрационные знаки. Для маломощных СИМ это будут стикеры, а для мощных — полноценные номера, выдаваемые через ГИБДД.

Запрет курьерской доставки на тротуарах: Движение курьеров на СИМ по пешеходным зонам планируется полностью запретить. Такие устройства должны будут иметь специальную маркировку ("Курьер" или "Доставка"), а штрафы за нарушения для коммерческих структур будут усилены.

В пакет предложений также вошли обязательное страхование ОСАГО для мощных и коммерческих СИМ, ужесточение технических требований к тормозной системе и световому оборудованию, а также рекомендации для курьерских служб проводить обучение сотрудников правилам дорожного движения.

Алексей Цивилёв подчеркнул, что депутаты предложили учесть эти инициативы при подготовке изменений в федеральное законодательство, учитывая социальную значимость вопроса и соответствующее поручение президента. Стоит отметить, что ранее с похожей инициативой об ограничении проезда электросамокатов по тротуарам выступал и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

