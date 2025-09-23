В 2030 году протяженность велодорожек в Петербурге вырастет почти до 200 км

К 2029 году в Петербурге протяженность велосипедных дорожек увеличится как минимум на 20%. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

На данный момент общая длина велодорожек составляет 159,58 километра, а после реализации всех запланированных мероприятий она достигнет 190,8 километра. В комитете подчеркнули, что эти меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для передвижения на двухколесном транспорте.

Кроме того, в докладе Комитета по транспорту были представлены результаты работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Из 57 аварийно-опасных участков, утвержденных по итогам 2024 года, в ведении комитета находилось 47 адресов. На сегодняшний день работы полностью завершены на 31 объекте. В числе реализованных мер — модернизация светофоров, установка дополнительных секций, изменение режимов регулирования для разделения транспортных и пешеходных потоков, а также оснащение камерами фотовидеофиксации нарушений.

Отдельное внимание в комитете уделили вопросам использования электросамокатов. Основным инструментом регулирования остается Соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое устанавливает единые правила эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Среди действующих ограничений — общий скоростной лимит 20 км/ч, снижение скорости до 10–15 км/ч в отдельных зонах, а также запрет на парковку электросамокатов в четырех центральных районах города.

Ранее мы сообщили о том, что навигацию маломерных судов 2026 в Петербурге намерены открыть 13 апреля.

