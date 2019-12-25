Навигацию маломерных судов 2026 в Петербурге намерены открыть 13 апреля

Однако приказ должен пройти антикоррупционную экспертизу, прежде чем вступит в силу.

Власти Санкт-Петербурга объявили предполагаемую дату открытия навигации на 2026 год. Согласно проекту приказа городского Комитета по транспорту, сезон стартует 13 апреля в 8:00 утра, рассказал "Петербург2".

В документе уточняется, что движение будет разрешено для всех типов маломерных судов по рекам и каналам города. Однако приказ должен пройти антикоррупционную экспертизу, прежде чем вступит в силу.

Для сравнения, в 2025 году навигация началась 7 апреля и продлилась 213 дней. За сезон пассажиропоток на водных маршрутах Санкт-Петербурга превысил 5 миллионов человек.

