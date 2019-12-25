В Петербурге в честь юбилея Росгвардии три моста получат праздничную подсветку
Сегодня, 12:42
213
В Петербурге в честь юбилея Росгвардии три моста получат праздничную подсветку

Переправы будут преображены с 19:40 до 06:10 28 марта.

В честь 10-летия Росгвардии 27 марта в Петербурге на трех мостах включат праздничную подсветку. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура окрасятся в краповый и белый цвета: это основные оттенки флага вневедомственной охраны. Краповый символизирует мужество, героизм и воинскую доблесть, белый – чистоту помыслов, честность и справедливость. Переправы будут преображены с 19:40 до 06:10 28 марта, управлять подсветкой планируется из диспетчерской ГБУ "Ленсвет". 

Также с 12:00 до 13:00 осуществлен розжиг факелов Ростральных колонн. 

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет" 

