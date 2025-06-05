В Петербурге начался сбор яиц для нуждающихся к Пасхе

Акция поможет пожилым, многодетным семьям, людям с инвалидностью и бездомным.

Храмы и благотворительные организации Петербурга начали сбор яиц для нуждающихся к празднику Пасхи. Об этом сообщил Центр милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского. Собранные продукты войдут в апрельские социальные наборы, а также станут угощением для подопечных благотворительной столовой в дни Светлого Христова Воскресения.

Акция направлена на поддержку пожилых людей, людей с инвалидностью, многодетных семей и бездомных. Организаторы уточняют, что приносить можно свежие яйца — варить и красить их не требуется. Подопечные смогут самостоятельно подготовиться к празднику.

Пункты сбора традиционно открыты при храмах и благотворительных организациях города. Волонтёры призывают горожан присоединиться к акции и помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке в светлый праздник Пасхи.

