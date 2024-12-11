В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Инициатива будет рассмотрена в нижней палате парламента России.

Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными в российском законодательстве. В настоящее время депутатами Государственной Думы готовится соответствующий законопроект. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал представитель нижней палаты парламента страны Дмитрий Гусев. Он представляет политическое движение "Справедливая Россия — За правду". Мужчина указал, что оба православных праздника приходятся на воскресенье, поэтому речь идет о том, чтобы сделать для граждан дополнительный выходной в понедельник.

День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект. Дмитрий Гусев, депутат ГД

Парламентарий добавил, что такое решение со стороны государства позволит каждому провести больше времени со своими близкими, насладиться теплом и уютом дома в семейном кругу. По мнению политика, праздники укрепят существующие в стране традиции, а также преумножат их смысл для молодежи и будущих поколений.

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