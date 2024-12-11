Более 50 ветеранов получили медали в честь 80-летия Победы в Смольном

К награждению были приставлены дети блокадного Ленинграда, его защитники, партизаны, узники лагерей и труженики тыла.

Сегодня в Смольном состоялось торжественное награждение петербургских ветеранов медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Награды получили более 50-ти человек, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Среди награжденных представителей "поколения победителей" были те, кто боролся за освобождение Ленинграда, дети блокады, герои-освободители, партизаны, узники фашистских концлагерей и труженики тыла.

Мы отметили священный для всех нас праздник – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вместе с нами его отмечал Президент России и вся страна. Этот год – особенный. 80 лет исполняется нашей великой Победе. Глава государства объявил его Годом защитника Отечества. Ленинград-Петербург по праву открывает этот год. Город работал, сражался и победил. И как напомнил Президент, Ленинградская победа стала важнейшей вехой на пути к разгрому фашизма. Именно в Ленинграде-Петербурге наш национальный лидер впервые вручил ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы. Это медали – знак нашего безграничного уважения и благодарности ветеранам. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города также отметил, что из 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Петербурге, для местных властей важен каждый. Беглов поблагодарил награжденных за их вклад в дело города и страны.

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Фото: Piter.TV (изображение носит иллюстративный характер)