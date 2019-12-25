  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Атмосферный фронт принесет дожди в Петербург 16 марта
Сегодня, 8:10
242
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Воздух прогреется до +7…+9 градусов

Северную столицу сегодня ожидает влияние атмосферного фронта, который закроет небо плотной облачностью, принесет осадки в виде дождя и уменьшит количество солнечного тепла. Несмотря на это, температура днем останется выше климатических показателей на 5-6 градусов. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Воздух прогреется до +7…+9 градусов, в Ленинградской области ожидается диапазон от +6 до +11 градусов.

Южный ветер усилится до 2-7 м/с. Показатель атмосферного давления немного повысится и достигнет отметки 763 мм рт. ст., что также превышает норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии