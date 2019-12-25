В Петербурге и Ленобласти снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 8:09
В Петербурге и Ленобласти наблюдается положительная динамика в борьбе с гриппом и ОРВИ. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, за 15 неделю 2026 года текущего эпидемиологического сезона отмечается снижение уровня заболеваемости.

В частности, в Петербурге количество заболевших сократилось на 11,3% по сравнению с предыдущей неделей, а в Ленинградской области — на 4,4%. 

При этом эпидемические пороги среди совокупного населения не были превышены.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в топ регионов РФ по укусам клещей.

