Петербург вошел в топ регионов РФ по укусам клещей

В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,2 миллиона россиян.

С начала сезона 2026 года в России было зарегистрировано более 6 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в таких регионах, как Москва, Петербург, Республика Крым, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что среди регионов с высоким уровнем укусов также находятся Ростовская, Липецкая, Челябинская, Ленинградская, Московская, Костромская, Воронежская, Самарская и Омская области. Сезонный подъем обращений по поводу укусов клещей наблюдается с конца марта, что связано с благоприятными зимне-весенними условиями для сохранения численности этих паразитов.

В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,2 миллиона россиян. Роспотребнадзор напоминает о важности индивидуальной защиты от клещей, включая использование репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношение специальной защитной одежды. Вакцинация остается самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита.

