Более 140 случаев укусов клещей зафиксировали в Петербурге и Ленобласти за неделю

С 2 по 8 апреля в Петербурге и Ленобласти более 140 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. В этот период также были зарегистрированы два случая боррелиоза, что вызывает серьезные опасения у медиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Биолог Дмитрий Сафонов в интервью с "Известиями" отметил резкое увеличение численности клещей в России, что связано с особенностями прошедшей зимы. По его словам, толстый слой снега, который укрыл лесную подстилку, предотвратил промерзание почвы, что способствовало выживанию большинства взрослых особей и их яиц. В результате, из-за раннего потепления, клещи стали активны почти на месяц раньше обычного, и их активность наблюдается в 64 регионах страны.

С начала года в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратилось более 1,5 тысячи человек. Это подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности и необходимости вакцинации, особенно в условиях растущей угрозы инфекций.

Когда вакцинироваться и как действовать при укусе клеща — читайте в нашем материале.

