В Петербурге 18 августа стартовала вакцинация от гриппа для детей и беременных

Во всех поликлиниках Петербурга 18 августа началась вакцинация против гриппа для детей и беременных. На данный момент медицинские учреждения получили свыше 442 тысяч доз современных трех- и четырехвалентных вакцин. Об этом рассказали в Смольном.

В прошлом году благодаря тому, что прививки сделали 60% горожан, удалось предотвратить вспышку гриппа в Северной столице.

Массовая вакцинация против гриппа стартует в Петербурге в сентябре. Записаться на прием можно в регистратуре поликлиники или по телефону 122. Для удобства горожан в начале осени у станций метро Петербурга откроют более 50 мобильных пунктов.

