В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Угрозы широкого распространения заболевания в России нет.

Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизирована. За минувшую неделю на территории страны было зарегистрировано всего два случая заболевания. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора.

Спорадическая заболеваемость в виде отдельных случаев как у маленьких детей, так и у взрослых наблюдается ежегодно. Риск заболеть также снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания. пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты пояснили, что групповые очаги заболеваемости регистрировались в среде трудовых мигрантов. За счет своевременно организованных противоэпидемических мер, включающих в себя и вакцинацию, властям удалось не допустить широкого распространения инфекции. В Роспотребнадзоре пояснили, что циклические подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет. Наиболее эффективным методом защиты от заболевания остается вакцинация. Она проводится согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дополнительная иммунизация населения проводится субъектами в рамках региональных календарей профилактически прививок. Мероприятия организованы за счет денежных средств работодателей и прочих источников финансирования.

