Роспотребнадзор по Петербургу напомнил о правилах сбора грибов

Отравление грибами является одним из наиболее опасных видов пищевого отравления. Для предотвращения неприятностей Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти рекомендует соблюдать ряд простых, но значимых рекомендаций.

Прежде всего, собирайте исключительно знакомые вам виды грибов. Любые сомнительные экземпляры лучше оставить в лесу. Перезрелые или увядшие грибы тоже стоит избегать. Кроме того, откажитесь от сбора грибов вблизи трасс и крупных автомагистралей. Такие грибы накапливают токсичные элементы из окружающей среды и становятся опасными для здоровья.

Еще один важный совет — воздерживаться от дегустации сырых грибов и покупки сухих либо маринованных грибов у случайных продавцов. По возвращении домой обработайте собранные грибы незамедлительно, поскольку они быстро портятся.

При варке рекомендуется использовать лишь проверенные съедобные сорта: белый гриб, настоящий груздь и рыжик обыкновенный. Перед готовкой условно-съедобные грибы вроде дождевиков, навозников, сморчков и строчков обязательно замочите и проварите заранее. Категорически запрещены к употреблению ядовитые разновидности, включая бледную поганку, мухоморы и ложные опята.

